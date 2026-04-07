Buscan a “COKY” en Quetzaltenango

Abr 7, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Con información de Fredy López.

Se reporta la desaparición de COKY, un perrito de 4 años de edad, extraviado durante la Semana Santa en el sector de la Rodolfo Robles, 18 avenida, zona 1 de Quetzaltenango.

Según su familia, es amigable, no lleva collar y no está acostumbrado a andar solo en la calle, por lo que temen por su bienestar.

Piden el apoyo de la población para poder ubicarlo lo antes posible.

Si tiene información sobre su paradero o lo ha visto, puede comunicarse a los teléfonos 5588-8855 o 4301-4738. Su familia lo busca con urgencia.