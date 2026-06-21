Bus cae a hondonada, de unos 15 metros, en Chichicastenango

Jun 21, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos |

Por Rubén Jocol |

Este domingo un bus extraurbano de la ruta Xoyita cae a una hondonada, de unos 15 metros de profundidad, en Chichicastenango, El Quiché, luego que el piloto por causas que se desconocen perdiera el control de la unidad.

El accidente fue en el lugar conocido como «Pendiente del Molino del Tesoro», Chichicastenango.

Bomberos Municipales departamentales de las estaciones 3 y 5 del referido municipio y de Camanchaj, respectivamente, se movilizaron al lugar a bordo de las unidades A-64, AR-23, RD-33, RD-34 y AR-24.

Los socorristas realizaron el rescate de varias personas para brindarles atención prehospitalaria, porque presentaban golpes y heridas. Fueron trasladadas al Hospital Regional de Quiché.

Aunque, de manera preliminar, informaron de personas fallecidas, este dato no ha sido confirmado.

