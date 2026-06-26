Bufete Popular Lic. Egil Ordóñez celebra 48 años de servicio a la población de Totonicapán

Jun 26, 2026 | Actualidad , Portada , Región |

Por Edgar Domínguez |

El Bufete Popular Lic. Egil Ordóñez conmemora su 48 aniversario de fundación, reafirmando su compromiso de servicio y apoyo a la población de Totonicapán.

De acuerdo con los encargados de la institución, desde hace 48 años el bufete se ha dedicado a brindar asesoría y acompañamiento jurídico, de forma gratuita, a personas de escasos recursos económicos, permitiendo que cientos de familias tengan acceso a la justicia y orientación legal en diferentes casos.

Los representantes del Bufete Popular destacaron que su misión ha sido contribuir al bienestar de la comunidad, ofreciendo atención profesional, ética y solidaria a quienes más lo necesitan.

En el marco de este aniversario, reconocieron el esfuerzo de quienes han formado parte de la institución a lo largo de estas casi cinco décadas de servicio, reiterando su compromiso de continuar trabajando en favor de la población de Totonicapán.