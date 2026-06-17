Bomberos Voluntarios celebran el Día del Padre en medio de la labor de servicio

Jun 17, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Por Redacción Stereo 100

QUETZALTENANGO – En una jornada marcada por el compromiso y la entrega, elementos de la Quinta Compañía de Bomberos Voluntarios de Quetzaltenango conmemoraron este 17 de junio el Día del Padre cumpliendo con su deber.

Tras combatir un incendio estructural esta mañana en la 26 avenida de la zona 7 de la ciudad, los socorristas aprovecharon el momento para extender un mensaje de felicitación a todos los padres de familia y, de manera especial, a quienes integran las filas de la institución.

El siniestro, que requirió la intervención inmediata de las unidades bomberiles para evitar una tragedia mayor, fue controlado exitosamente por el personal de socorro.

Finalizada la emergencia y tras asegurar el área, los elementos de la Quinta Compañía compartieron un breve espacio de reconocimiento, destacando el valor de la paternidad en la labor de proteger y servir a la población, enfrentando los riesgos que su profesión conlleva.

«Ser padre y bombero es una doble misión de amor y sacrificio», expresaron algunos de los socorristas durante el acto.

Este gesto subraya el espíritu de servicio que caracteriza a los Bomberos Voluntarios, quienes en fechas especiales como hoy, continúan en alerta permanente las 24 horas para salvaguardar la vida y los bienes de los ciudadanos quetzaltecos.

Vía Rubén Jocol.