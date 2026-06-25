Banda quetzalteca «Big Band Shakina» llevará el talento nacional a escenarios de Europa

Jun 25, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc.

QUETZALTENANGO – En un acto oficial, la Municipalidad de Quetzaltenango entregó un reconocimiento a la agrupación musical «Big Band Shakina», cuyos integrantes se preparan para representar a Guatemala en una destacada gira artística por Europa.

La actividad, liderada por la concejal municipal Katia Minera, sirvió como escenario para expresar el respaldo de las autoridades locales hacia estos jóvenes talentos, quienes el próximo 6 de julio emprenderán su viaje para mostrar la riqueza cultural del país en el extranjero.

La delegación, conformada por 93 integrantes, realizará una gira del 6 al 16 de julio, con ocho presentaciones programadas en diversas localidades de Francia y España, incluyendo ciudades emblemáticas como Madrid.

El director general de la banda, Germán Tebalán, destacó que esta travesía es el resultado de una trayectoria que ya ha incluido escenarios en Centroamérica y México, y que ahora se expande hacia el continente europeo, con miras a futuras presentaciones en países como Perú.

Por su parte, la concejal Minera enfatizó el orgullo que representa para Quetzaltenango contar con embajadores culturales de esta talla, deseándoles éxito en este importante paso que fortalece la proyección internacional del talento juvenil local.