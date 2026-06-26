Banco Municipal de Alimentos beneficiará a niños con desnutrición en Quetzaltenango

Jun 26, 2026 | Actualidad , Portada , Salud , Xela |

Por Osmar Toc |

Este viernes la Municipalidad de Quetzaltenango inauguró el Banco Municipal de Alimentos 2026, un programa que busca atender a 105 niños en estado de desnutrición aguda, además de apoyar a otros sectores vulnerables como madres solteras, adultos mayores y personas con discapacidad. La iniciativa surge de la Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional y ha evolucionado de un proyecto a un programa permanente de apoyo social.

La directora de Cohesión Social, Mayra López, explicó que el programa trabaja de forma coordinada con instituciones como el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Centros de Salud y otras instituciones, donde se desarrolla la identificación, pesaje y diagnóstico de los menores de edad. Indicó que en el 2025 se beneficiaron a unos 90 niños, mientras que este año la meta es alcanzar a 105.

🔴 BANCO DE ALIMENTOS | La directora de Cohesión Social de la Municipalidad de #Quetzaltenango, Mayra López, informa sobre la inauguración del Banco Municipal de Alimentos 2026, un programa que busca atender a 105 niños con desnutrición aguda.



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Por su parte la monitora municipal de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan), Johanna Méndez, informó que en coordinación con la Municipalidad de Quetzaltenango atenderán a 40 niños con desnutrición aguda, quienes recibirán raciones alimentarias de forma mensual durante un período cuatrimestral. Añadió que los alimentos son diseñados por nutricionistas del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) para garantizar una adecuada recuperación.

🔴 #Actualización | La monitora municipal de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan), Johanna Méndez, informa que en coordinación con la Municipalidad de #Quetzaltenango, se atenderá a 40 niños con desnutrición aguda.



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Méndez destacó además que se desarrolla un monitoreo constante a cada familia mediante visitas domiciliares, con el fin de verificar la correcta alimentación de los menores y asegurar el cumplimiento del tratamiento nutricional establecido.