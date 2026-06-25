Bache en carretera habría provocado accidente de tránsito en la ruta entre Retalhuleu y Champerico

Jun 25, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos |

Por Mario Tumin |

Este jueves un vehículo se sale de la cinta asfáltica e impacta contra un árbol, presuntamente debido al mal estado de la carretera (agujeros), entre Retalhuleu y Champerico.

Como resultado del accidente dos personas resultaron heridas: el piloto y su acompañante.

Socorristas de Cruz Roja Guatemalteca brindaron atención prehospitalaria al piloto y acompañante y uno fue trasladado al Hospital Nacional de Retalhuleu.

Las autoridades recomiendan a los conductores extremar las medidas de precaución al transitar por esta ruta.