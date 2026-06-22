Avanzan trabajos de perforación para nuevo pozo de agua potable en zona 7

Jun 22, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

Por Redacción Stereo 100.

QUETZALTENANGO – Personal de la Jefatura de Planificación y Proyectos de EMAX llevó a cabo recientemente la supervisión de los trabajos de perforación correspondientes al proyecto “Mejoramiento sistema de agua potable con perforación de pozo en colonia Jardines de Xelajú, zona 7”.

Este proyecto tiene como objetivo central el fortalecimiento de la infraestructura hídrica local, con el fin de garantizar un servicio de agua potable que sea tanto eficiente como sostenible para los residentes del sector.

Según la información institucional, esta obra responde a las necesidades históricas de la población de la colonia Jardines de Xelajú, buscando mejorar la calidad de vida a través de un acceso adecuado a este servicio básico.

Las autoridades de EMAX mantienen el seguimiento técnico de los trabajos de campo para asegurar que el desarrollo de la perforación cumpla con los estándares requeridos para el beneficio de los vecinos.