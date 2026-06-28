Avanza fundición del segundo tramo de obra vial en la zona 3 de Quetzaltenango

Jun 28, 2026 | Actualidad , Portada , Tránsito , Xela |

Por Osmar Toc.

QUETZALTENANGO – Durante la madrugada de este domingo, las labores de mejoramiento vial en la zona 3 de Quetzaltenango registraron un avance significativo con la fundición del segundo tramo del proyecto ubicado en la 7.ª calle, entre la avenida Las Américas y la 24 avenida.

La ejecución de estos trabajos requirió el despliegue de 11 camiones de concreto, mediante los cuales se colocaron 80 metros cúbicos de material.

Esta intervención permitió cubrir un área de 400 metros cuadrados, logrando un avance físico de 70 metros lineales en la obra.

Autoridades municipales han señalado que estas acciones tienen como objetivo acelerar la culminación del proyecto, reafirmando su compromiso de entregar una infraestructura de calidad que favorezca la movilidad urbana y potencie el desarrollo integral de la ciudad.