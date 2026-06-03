Avanza alianza público-privada en Quetzaltenango para la inserción laboral de jóvenes y emigrantes retornados

Por Fredy López |

En un esfuerzo conjunto por dinamizar la economía local y brindar oportunidades de desarrollo, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) y la organización World Vision llevaron a cabo un conversatorio clave en el departamento de Quetzaltenango.

El evento tuvo como objetivo principal afianzar la alianza público-privada para sensibilizar a empresas y organizaciones sobre la importancia de la inserción laboral de jóvenes en situación de vulnerabilidad y personas migrantes retornadas.

Sensibilización y desafíos de la juventud

Rosa Nazarit, coordinadora de las Iniciativas Juveniles de World Vision, destacó la relevancia de este espacio para dar a conocer al sector empresarial los desafíos que enfrenta la juventud actual en el país.

«El conversatorio se enfocó básicamente para que las organizaciones y las empresas pudieran conocer cuáles son los desafíos que tiene la juventud actualmente, tanto la juventud retornada como la juventud que está dentro de nuestro país», explicó Nazarit.

Entre las principales barreras identificadas se encuentran el acceso limitado a la educación y la escasez de oportunidades de empleo digno. Nazarit subrayó que esta alianza estratégica permite acercar los programas y servicios del Mintrab a una gran cantidad de jóvenes que los desconocen. Asimismo, resaltó que el respaldo gubernamental y de organizaciones no gubernamentales (oenegés) aporta sostenibilidad en el tiempo a estos procesos de desarrollo.

Quetzaltenango: Un departamento prioritario

El evento contó con la participación de la viceministra de Previsión Social y Empleo, Claudia Peneleu, quien enfatizó la apertura y el compromiso mostrado por el sector empresarial de la región. Para el Mintrab, Quetzaltenango representa un punto neurálgico en la estrategia de atención a la población retornada.

«Nos alegra haber tenido la participación de varias empresas de Quetzaltenango. Quetzaltenango para nosotros es un departamento prioritario para generar estas oportunidades y atender a las personas migrantes retornadas con la generación de oportunidades de empleo», afirmó la viceministra Peneleu.

El reto de la formalidad y la descentralización

Uno de los puntos críticos abordados durante la actividad fue el combate a la informalidad laboral, un reto estructural en Guatemala. La viceministra Peneleu reiteró la importancia de promover que la inserción de estas poblaciones se realice dentro del sector formal de la economía. Para ello, el ministerio cuenta con una Dirección de Fomento a la Legalidad que acompaña a las empresas en este proceso.

Las autoridades informaron que, bajo los lineamientos de la ministra de Trabajo, se mantiene una agenda firmemente territorial y municipal. El objetivo central es continuar sumando esfuerzos estratégicos para descentralizar los servicios y asegurar que las oportunidades de empleo digno lleguen a todos los rincones del país.