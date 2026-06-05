Autoridades inspeccionan camión abandonado con posibles sustancias ilícitas en Retalhuleu

Jun 5, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Con información de Mario Tumín.

REGIONALES – Un fuerte despliegue policial se registra en el departamento de Retalhuleu debido al avance de las investigaciones en torno a un vehículo de transporte pesado que fue localizado en una zona rural.

Elementos de la Policía Nacional Civil y peritos del Ministerio Público continúan con el desarrollo de las diligencias de inspección rigurosa en un camión que fue hallado en estado de abandono entre los cañaverales ubicados en el sector de la lotificación Flamencos, en la zona 4 de la referida cabecera departamental.

Durante el proceso de revisión exhaustiva de la estructura, los elementos policiales procedieron a abrir un presunto doble fondo oculto que se encontraba diseñado dentro del chasis del vehículo automotor.

En el interior de este compartimiento secreto, los agentes encargados del operativo localizaron una cantidad considerable de paquetes rectangulares, los cuales, según las sospechas iniciales de los investigadores de campo, podrían contener sustancias ilícitas de procedencia dudosa.

El perímetro donde se ubica el pesado vehículo permanece totalmente acordonado y bajo estricta custodia policial, mientras los investigadores y el personal especializado en delitos de narcoactividad realizan las pruebas químicas de campo correspondientes.

Estas verificaciones científicas permitirán determinar con exactitud el contenido de los paquetes incautados, así como establecer posibles hipótesis sobre el origen y el destino final de la carga.

Por su parte, los vecinos del sector de la lotificación Flamencos y comunidades aledañas continúan atentos y con gran expectativa ante el desarrollo del operativo policial, el cual ha generado preocupación en la zona debido a la magnitud del hallazgo.

Debido a que la información se mantiene en desarrollo, se espera que los altos mandos de las fuerzas de seguridad brinden los detalles oficiales y el conteo definitivo de lo incautado en las próximas horas.