Automóvil colisiona contra tráiler en maniobra sobre la ruta de San Cristóbal Totonicapán

Jun 12, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Tránsito |

Con información de Fernando Castellanos.

Un accidente de tránsito que involucró a un vehículo particular y al transporte pesado se registró en las cercanías del sector conocido como La Morería, en jurisdicción del municipio de San Cristóbal Totonicapán.

El percance generó complicaciones viales momentáneas, pero afortunadamente no dejó pérdidas humanas que lamentar.

Choque contra transporte pesado en zona comercial

El incidente ocurrió en un tramo de alta circulación comercial cuando el conductor del automóvil no logró esquivar la estructura del vehículo de carga.

El detonante: El tráiler se encontraba realizando maniobras sobre la cinta asfáltica con el objetivo de ingresar a una conocida distribuidora de pisos ubicada en ese sector.

El impacto: El automóvil liviano colisionó de forma directa contra una de las secciones del transporte pesado al momento en que este obstruía parcialmente el paso.

El saldo: Tras la evaluación inicial en el lugar, las autoridades confirmaron que no hay reporte oficial de personas heridas, por lo que el saldo del percance se redujo únicamente a cuantiosos daños materiales en ambos automotores.



Agentes de las fuerzas de seguridad y autoridades de tránsito de la localidad se desplegaron de inmediato a la zona del impacto para resguardar el área y evitar que se produjera una colisión secundaria debido a la posición en que quedaron varados los vehículos.