Ataques armados simultáneos en zona 7 capitalina dejan a un agente de PNC herido y dos mujeres fallecidas

Jun 11, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Por Redacción Stereo 100

CIUDAD DE GUATEMALA – Una serie de hechos violentos sacudió esta mañana la zona 7 de la capital. Según reportaron los cuerpos de socorro, se registraron ataques armados simultáneos que dejaron como saldo trágico a dos mujeres fallecidas y un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) lesionado.

El primer incidente ocurrió en la 11 calle «D» y 10ª avenida de la colonia La Verbena. Bomberos Voluntarios acudieron al lugar tras recibir alertas sobre una balacera.

Al evaluar a dos mujeres que se encontraban en el sector, constataron que presentaban múltiples heridas de proyectil de arma de fuego y que ya no contaban con signos vitales.

De manera simultánea, un segundo ataque armado se registró en las cercanías de la subestación de la PNC de Kaminaljuyú 1.

En este lugar, un agente de la institución resultó herido por impactos de bala. Los socorristas brindaron atención prehospitalaria al uniformado y lo trasladaron a un centro asistencial para su estabilización.

Agentes de la PNC y fiscales del Ministerio Público han iniciado las diligencias correspondientes en ambos escenarios para recabar evidencias, esclarecer las causas de los ataques y determinar las responsabilidades de los perpetradores.