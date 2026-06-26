Ataque armado en la zona 3 de Quetzaltenango deja un hombre fallecido

Jun 26, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Xela |

Con información de Fernando Castellanos.



Un ataque armado perpetrado por hombres a bordo de una motocicleta cobró la vida de una persona de sexo masculino en la zona 3 de la cabecera departamental de Quetzaltenango.

El hecho de violencia se registró en un sector de alta concurrencia peatonal, específicamente en una parada de autobuses urbanos.





Detalles del hecho y atención de la emergencia

El incidente armado ocurrió en la intersección de la 4.ª calle y 17.ª avenida de la referida zona.

Testigos en el lugar indicaron que individuos armados interceptaron a la víctima y le dispararon en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga.

Lugar del suceso: Parada de buses urbanos, 4.ª calle y 17.ª avenida, zona 3 de Quetzaltenango.





Mecanismo del ataque: Disparos directos ejecutados por sicarios que se conducían en una motocicleta.

Estado de la víctima: Falleció en el lugar debido a la gravedad de los impactos de bala sufridos en órganos vitales.