Ataque armado en la zona 3 de Quetzaltenango deja un hombre fallecido y una mujer herida

Jun 7, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

QUETZALTENANGO – Un grave hecho de violencia se registró en las últimas horas en el corazón de la zona 3 de la ciudad altense, movilizando de urgencia a los cuerpos de socorro y a las fuerzas de seguridad.

El incidente armado ocurrió específicamente en la intersección de la 6ta. calle y 13 avenida, donde dos personas resultaron con heridas de gravedad provocadas por proyectil de arma de fuego.

Elementos de los Bomberos Voluntarios fueron alertados y destacados de inmediato al lugar del ataque. A su arribo, los paramédicos brindaron asistencia prehospitalaria urgente a un hombre y a una mujer que se encontraban sobre la vía pública.

El paciente masculino fue identificado como Ricardo Cabrera Cárdenas, de 38 años de edad, quien presentaba dos impactos visibles, uno en la región del abdomen y otro en el pectoral derecho.

Asimismo, los socorristas estabilizaron a una mujer de 39 años, identificada como Michelle, quien presentaba dos heridas de bala localizadas en el pectoral derecho y en el miembro superior derecho.

De acuerdo con el reporte de los rescatistas, al momento de realizar la evaluación se percataron de que ambas víctimas presentaban halitosis alcohólica.

Tras recibir los primeros auxilios en la escena, ambos fueron trasladados de emergencia hacia el Hospital Regional de Occidente (HRO) para su atención médica especializada.

Sin embargo, fuentes cercanas al centro asistencial confirmaron de manera preliminar el fallecimiento de Cabrera Cárdenas a los pocos minutos de su ingreso a la emergencia, debido a la gravedad de las heridas recibidas.

Al sector del ataque se hicieron presentes agentes de la Policía Nacional Civil y peritos del Ministerio Público para procesar la escena, recolectar evidencias e iniciar con las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer las causas y el móvil de este atentado.