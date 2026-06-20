Asesinan a emprendedora dentro de su vivienda en la zona 10 de Quetzaltenango

Jun 20, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

QUETZALTENANGO – Un violento ataque armado ocurrido en el sector de la tercera calle de la zona 10, colindante con la Avenida Las Américas, ha dejado consternada a la comunidad local tras el fallecimiento de Lilian Mishell Barreno Velásquez, de 33 años.

La víctima fue atacada directamente en el interior de su domicilio.

A pesar de la pronta respuesta de los Bomberos Voluntarios, quienes llegaron al lugar tras recibir alertas de los vecinos, al intentar brindar auxilio confirmaron que la mujer ya había fallecido debido a la gravedad de las heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.

Barreno Velásquez era reconocida por sus vecinos como una emprendedora que recientemente había iniciado un negocio de venta de ropa americana.

La escena permanece acordonada por agentes de la Policía Nacional Civil mientras se espera que el Ministerio Público finalice la recolección de evidencias y el levantamiento del cuerpo.

Las autoridades ya han iniciado las investigaciones para determinar el móvil de este crimen y dar con el paradero de los responsables.