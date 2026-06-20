Arsenal de guerra y nexos externos: Detalle tras la captura de los sospechosos del crimen en zona 10

Jun 20, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Por Redacción Stereo 100.

QUETZALTENANGO – Tras la captura de los cuatro presuntos responsables del ataque armado que cobró la vida de la emprendedora Lilian Mishell Barreno Velásquez, surgen nuevos detalles sobre el perfil de los detenidos y el armamento que tenían en su poder al momento de ser interceptados en la zona 9 de Quetzaltenango.

Las autoridades han confirmado que los cuatro hombres detenidos no son residentes de Quetzaltenango, lo que abre nuevas líneas de investigación sobre el origen del ataque.

El grupo está compuesto por:

Walter Tellez Carrera (53): Piloto, residente en Tiquisate, Escuintla.

Esvin Alexander Martínez Tellez (41), alias “el Bacho”: Comerciante, originario de Tiquisate, Escuintla.

Miguel Ángel Córdova López (50): Agricultor, originario de Jutiapa y residente en Tiquisate, Escuintla.

Juan Santizo Cumes (42): Albañil, originario de San Antonio Suchitepéquez.

El vehículo tipo pick-up Nissan Frontier (P350HTP) en el que se desplazaban contenía un poder de fuego significativo: tres pistolas (marcas Pietro Beretta, Glock y Taurus) y una escopeta Maverick. Aunque los peritajes iniciales indican que las armas poseen registro ante la DIGECAM, los peritos del Ministerio Público (MP) trabajan ahora en las pruebas de balística para confirmar si fueron las utilizadas para perpetrar el ataque en la 0 calle de la zona 10.

Los cuatro implicados han sido trasladados al Complejo Regional de Justicia en la zona 6.

Actualmente, los cinco teléfonos celulares incautados están bajo resguardo para ser sometidos a análisis forenses.

Estas diligencias serán determinantes para establecer si existía una planificación previa o una relación directa entre los capturados y la víctima, quien se dedicaba al comercio de ropa americana.

La investigación sigue en desarrollo mientras las autoridades buscan esclarecer si los detenidos forman parte de una estructura criminal con operaciones en otros departamentos del país.