Árbol cayó en ruta entre San Antonio Suchitepéquez y San Miguel Panán

Jun 15, 2026 | Actualidad , Clima , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Con información de Ruperto Matías.

SUCHITEPÉQUEZ – Durante la tarde de este lunes, las intensas lluvias y los fuertes vientos registrados en el departamento de Suchitepéquez provocaron la caída de un árbol de grandes dimensiones, el cual obstruyó la ruta que comunica el municipio de San Antonio Suchitepéquez con San Miguel Panán.

Elementos de la 63.ª Compañía de Bomberos Voluntarios informaron que, además del bloqueo vehicular, el percance dañó el tendido eléctrico, dejando al sector sin suministro de energía.

Las autoridades de socorro destacaron la gravedad de las condiciones climáticas que persistieron durante el día, afectando la movilidad en la zona.

Debido a que no existen rutas alternas para los conductores que se dirigen desde San Antonio hacia San Miguel Panán o hacia el municipio de Chicacao, los cuerpos de socorro hicieron un llamado a la población a tomar precauciones ante el incidente reportado.