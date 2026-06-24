Aprueban bases para los certámenes Señorita Quetzaltenango y Pequeña Flor del Pueblo

Jun 24, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

El Concejo Municipal aprobó las bases que regirán los certámenes de Señorita Quetzaltenango y Pequeña Flor del Pueblo, informó el gerente municipal, Amílcar Rivas.

Los documentos establecen los requisitos, lineamientos y fechas para el desarrollo de ambas actividades.

🔴 APRUEBAN BASES PARA EVENTOS DE BELLEZA | El Concejo Municipal aprobó las bases que regirán los certámenes de Señorita #Quetzaltenango y Pequeña Flor del Pueblo, informó el gerente municipal, Amílcar Rivas.



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Rivas indicó que la información será dada a conocer públicamente en los próximos días, con el objetivo de iniciar formalmente las convocatorias y dar cumplimiento al cronograma de trabajo establecido por las comisiones organizadoras.

El funcionario destacó que la organización de estos eventos representa un importante esfuerzo para la municipalidad, porque requiere inversión de tiempo, recursos y coordinación entre diferentes dependencias.

Asimismo, señaló que los certámenes buscan fortalecer la promoción cultural de Quetzaltenango y proyectar al municipio a nivel nacional e internacional, resaltando sus tradiciones y riqueza cultural.