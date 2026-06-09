Anuncian Jornada Móvil de Servicios Públicos en Santa Lucía La Reforma

Jun 9, 2026 | Actualidad , Portada , Región |

Por Edgar Domínguez |

Este martes, con el objetivo de descentralizar los servicios gubernamentales y acercar la atención a las comunidades más alejadas del departamento, autoridades anunciaron la 11ª Jornada Móvil de Servicios Públicos en el municipio de Santa Lucía La Reforma, Totonicapán.

El anuncio se desarrolla en el edificio de Gobernación Departamental de Totonicapán, encabezado por el gobernador, Pablo Yax, quien destacó la importancia de facilitar el acceso a trámites y servicios esenciales para la población.

Según informó Luis Juárez, técnico en desconcentración de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), durante la jornada se brindarán diversos servicios, entre ellos: trámites de pasaportes, Documento Personal de Identificación (DPI), licencias de conducir, antecedentes policiales, atención del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), SOSEP y servicios de salud.

La actividad será, del 16 al 21 de junio, en el Salón Municipal de Santa Lucía La Reforma, donde se espera atender a cientos de vecinos quienes podrán realizar distintos trámites sin necesidad de viajar a otros municipios o a la cabecera departamental.

Por su parte, el gobernador Pablo Yax, resaltó que esta iniciativa busca beneficiar especialmente a los habitantes de uno de los municipios más distantes de Totonicapán, permitiéndoles acceder de manera ágil y gratuita a múltiples servicios públicos.

«Nuestro compromiso es acercar las instituciones del Estado a la población y generar oportunidades para que los vecinos puedan realizar sus trámites de forma rápida y eficiente», expresó el funcionario.

La Jornada Móvil representa una oportunidad para que las familias de Santa Lucía La Reforma y comunidades cercanas reciban atención integral y accedan a diversos servicios en un solo lugar.