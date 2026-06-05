Anuncian irregularidades en el servicio de agua potable para diversos sectores de Quetzaltenango

Jun 5, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

LOCALES – La Empresa Municipal Aguas de Xelajú, EMAX, emitió un aviso oficial para informar a la población sobre las suspensiones temporales e irregularidades que se registrarán en el suministro de agua potable durante los próximos días.

Esta interrupción del servicio está programada para el domingo 7 de junio en un horario comprendido desde las 6:00 hasta las 18:00 horas, debido a la ejecución de un proyecto de mejora en las redes y líneas eléctricas en el sector 5 de Xecaracoj a Tierra Colorada Baja, trabajos que se encuentran a cargo de la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango.

De acuerdo con los detalles técnicos compartidos por la institución en el boletín informativo oficial, las labores de mantenimiento eléctrico provocarán que un total de dos pozos mecánicos queden completamente fuera de funcionamiento durante la jornada dominical.

Esta situación generará una deficiencia considerable y desabastecimiento del vital líquido en diferentes puntos de la cabecera departamental, afectando de manera directa a los vecinos residentes en el Cantón Xecaracoj, Cantón Llanos del Pinal, Cantón Candelaria y Tierra Colorada Baja.

Las autoridades municipales informaron que el servicio de agua potable se iniciará a normalizar de forma paulatina a partir del lunes 8 de junio de 2026. Ante este panorama, se hace un llamado urgente a la población de los sectores mencionados para que tomen las medidas de prevención necesarias, almacenen la cantidad de agua suficiente para cubrir sus necesidades básicas durante el fin de semana y eviten inconvenientes mientras concluyen las mejoras programadas en la red eléctrica.