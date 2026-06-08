Anuncian en Quetzaltenango la campaña «Limpiemos nuestra Guatemala»

Jun 8, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Este lunes, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre el manejo adecuado de los desechos sólidos, la Dirección Departamental de Educación (Dideduc) de Quetzaltenango anuncia el lanzamiento oficial de la campaña «Limpiemos nuestra Guatemala».

Esta jornada de limpieza, que representa la primera edición masiva tras la pandemia del Covid-19, será este martes 9 de junio en la cabecera departamental de Quetzaltenango.

La encargada de Programas y Proyectos de Dideduc, Norma Coyoy, informó que las actividades arrancarán, de manera formal, a las 7.30 horas, con el «banderazo de salida» en las instalaciones del Instituto Nacional Experimental Dr. Werner Ovalle López, en la zona 3 de Quetzaltenango, donde se darán cita los participantes para coordinar los preparativos.

Coordinación y sectores de impacto

La iniciativa contará con el apoyo de 12 profesionales a cargo de la franja de supervisión educativa. Cada supervisor coordinará las acciones con los establecimientos del sector oficial de la jornada matutina dentro de sus respectivos sectores.

Los estudiantes y jóvenes participantes concentrarán sus esfuerzos en:

El contorno de sus propios centros educativos.

Parques cercanos.

Mercados locales.

Áreas comunes de la comunidad.

Prevención de desastres ambientales

Coyoy enfatizó que el propósito central es generar conciencia en la ciudadanía a través del ejemplo de los niños y jóvenes. Recordó que Quetzaltenango sufre constantemente de inundaciones provocadas por la saturación de basura en los tragantes, por ello, mantener las calles limpias es una responsabilidad compartida para evitar desastres naturales causados por la mala gestión de los residuos.

«Queremos que nuestros estudiantes lleven este mensaje a sus hogares y que la población, al verlos limpiar, se sensibilice sobre la importancia del esfuerzo individual», señaló la funcionaria», indicó Coyoy.

Recomendaciones de seguridad para los estudiantes

Para el desarrollo seguro de la jornada, autoridades educativas han emitido las siguientes recomendaciones para los alumnos:

Protección solar: Uso obligatorio de gorra y bloqueador.

Uso obligatorio de gorra y bloqueador. Higiene: Llevar bolsas de basura y, de ser posible, guantes.

Llevar bolsas de basura y, de ser posible, guantes. Restricción de materiales peligrosos: Se ha instruido estrictamente a los estudiantes a no recolectar objetos punzocortantes (como vidrios o jeringas) ni ningún residuo que ponga en riesgo su salud. La campaña se limitará exclusivamente a la recolección de desechos sólidos seguros.

Esta campaña marca el reinicio de una actividad que se espera replicar, de manera frecuente, durante los próximos años en el departamento.