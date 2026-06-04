Anuncian edición de la carrera familiar XRun 2026 en Quetzaltenango

Jun 4, 2026 | Actualidad , Deportes , Portada , Región , Xela |

Por Rubén Jocol |

Este jueves, en conferencia de prensa, anuncian la carrera familiar XRun 2026, un evento deportivo organizado por Alimentos Xelapan con el apoyo del Club Rotario de Quetzaltenango.

La carrera se desarrolla sin fines de lucro, buscando apoyar entidades que proyecten su labor a la sociedad, entre ellas: Guardería Altrusa, Benemérito Comité Pro-Ciegos y Sordos de Guatemala, Escuela de Educación Especial Xelajú, Cruz Roja Guatemalteca, Quinta Compañía de Bomberos Voluntarios de Quetzaltenango y Asilo de Ancianos La Misericordia.

Hoy, Xelapan anuncia la edición 11 de la carrera XRUN 2026. Como en ocasiones anteriores, todos los fondos serán entregados al Club Rotario de Quetzaltenango para beneficiar al Grupo Especial de Búsqueda y Rescate Región Occidente, apoyando la importante labor que realizan al servicio de la comunidad.

Información oficial de la carrera:

➡️ Fecha: Domingo 26 de julio.

➡️ Distancias: 5K y 10K.

➡️ Categorias: Femenina, masculina, niños y niñas.

➡️ Costo: Q160.

➡️ Calentamiento: 6.30.

➡️ Salida: 7.

➡️ Inscripción: Inicia el 15 de junio, de forma digital visitando www.xelapan.com dando clic en la categoría XRUN 2026 o visitando la tienda Xelapan más cercana.

➡️ Medios de pago: Electrónico o efectivo en tiendas Xelapan.

➡️ Recorrido: Mapas adjuntos.

➡️ Fecha Expo Run: 25 de julio en Interplaza Xela.

Todos los participantes oficialmente inscritos recibirán un runner kit el día 25 de julio, en la Expo Run 2026 en el Centro Comercial Interplaza Xela, de 8 a 18 horas, el cual incluye:

➡️ Playera

➡️ Medalla coleccionable

➡️ Gorra

➡️ Número

➡️ Hidratación en puntos estratégicos del recorrido

➡️ Atención médica durante el recorrido.

➡️ Regalos de patrocinadores

Al ser una carrera familiar hay un kit especial para los más pequeños del hogar, para que desde ya empiecen a

formarse como pequeños corredores con un gran corazón. Este kit incluye:

➡️ Playera

➡️ Medalla

➡️ Vaso

➡️ Libro para colorear

➡️ Crayones pequeños

➡️ Número