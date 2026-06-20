Anuncian cierres viales en zona 6 por cortejo procesional de San Juan Bautista

Jun 20, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Tránsito , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

QUETZALTENANGO – Con motivo de las actividades religiosas en honor a San Juan Bautista, las autoridades de tránsito han informado sobre una serie de cierres viales temporales que afectarán la movilidad vehicular este domingo 21 de junio en la zona 6 de la ciudad.

El impacto principal se concentrará en el sector de El Mirador, donde, a partir de las 10:00 horas, se restringirá el paso de automotores para facilitar el recorrido del cortejo procesional.

Personal operativo de la Policía Municipal de Tránsito estará desplegado en el área para coordinar el flujo vehicular y garantizar la seguridad tanto de los fieles participantes como de los conductores.

Se recomienda a los vecinos y automovilistas que transitan habitualmente por esta zona tomar las medidas de precaución necesarias, planificar sus rutas con antelación y acatar estrictamente las indicaciones de los agentes para evitar contratiempos durante la jornada.