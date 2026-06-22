Anuncian cierre temporal de paso vehicular en Almolonga este martes

Jun 22, 2026 | Actualidad , Portada , Tránsito |

Por Redacción Stereo 100.

ALMOLONGA – La Municipalidad de Almolonga ha informado a la población y a los automovilistas en general sobre una interrupción temporal en el paso vehicular programada para este martes 23 de junio de 2026.

De acuerdo con el aviso oficial compartido en image.png, el cierre se debe a trabajos de cambio de tubería en la calle principal, específicamente en el sector conocido como «La Regia». El paso estará inhabilitado desde las 05:00 horas hasta las 14:00 horas.

Recomendaciones a conductores

Debido a que esta vía es utilizada para el tránsito entre la Costa Sur y Quetzaltenango, las autoridades municipales recomiendan a los conductores utilizar la vía alterna por el municipio de Cantel para evitar contratiempos en sus desplazamientos durante el horario mencionado.