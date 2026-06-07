Alejandra Higueros hace historia al alcanzar el primer lugar del ranking mundial de Taekwondo

Jun 7, 2026 | Actualidad , Deportes , Deportes , Nacionales , Portada , Sucesos |

Por: Fernando Castellanos.



La atleta guatemalteca Alejandra Higueros se posicionó oficialmente en el primer lugar del ranking global de la federación internacional World Taekwondo, en la modalidad de freestyle poomsae.

Higueros alcanzó la cima del listado tras consolidar una puntuación total de 181.99 unidades, registrando un acontecimiento sin precedentes para el deporte federado de Guatemala.





El ascenso de la atleta al primer puesto del escalafón internacional representa un hito histórico, al ser la primera ocasión en que una exponente de esta disciplina y modalidad coloca el nombre del país en la máxima posición del listado mundial.



Puntuación oficial: 181.99 puntos acumulados en el ranqueo.



Modalidad: Freestyle Poomsae (formas con estilo libre, que combinan técnicas de taekwondo con música y acrobacias).



Entidad reguladora: World Taekwondo.







Este resultado en la clasificación internacional es el reflejo de la constancia y el rendimiento sostenido de la taekwondoísta en los diferentes eventos del ciclo deportivo y abiertos internacionales donde ha representado a Guatemala, acumulando los puntos necesarios para superar a las principales competidoras de la disciplina a nivel global.