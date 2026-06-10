Alcalde de Xela y embajador de Rusia buscan estrechar lazos de cooperación en educación y salud

Con información de Fernando Castellanos.
El alcalde de Quetzaltenango, Juan Fernando López Fuentes, sostuvo una reunión bilateral en su despacho con Sergey Reshchikov, embajador extraordinario y plenipotenciario de la Federación de Rusia en Guatemala.
El encuentro tuvo como eje central explorar alianzas estratégicas y técnicos-culturales que beneficien al municipio altense.
Durante la mesa de trabajo, el jefe de la comuna y el diplomático extranjero abordaron una agenda enfocada en las necesidades de crecimiento e intercambio para la cabecera departamental.
Los temas prioritarios discutidos durante la reunión incluyeron:
Educación y salud: Exploración de posibles becas de estudio y programas de asistencia técnica o médica para fortalecer los servicios locales.
Desarrollo urbano: Intercambio de experiencias y cooperación internacional orientada al ordenamiento y la infraestructura de la ciudad.
Cultura: Promoción de espacios de intercambio artístico que fortalezcan los vínculos entre ambas regiones.
Este acercamiento formal busca abrir nuevas ventanas de gestión directa entre la Municipalidad de Quetzaltenango y delegaciones internacionales.
De concretarse los acuerdos, la ciudad podría acceder a programas de apoyo técnico y social complementarios a los planes de inversión municipal vigentes.