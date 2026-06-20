Adulto mayor fallece tras ser arrollado en ruta hacia Totonicapán; responsable huyó del lugar

Jun 20, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Con información de Rubén Jocol.

TOTONICAPÁN – Un trágico incidente vial se registró en el kilómetro 198.5 de la ruta nacional de ingreso a Totonicapán, donde un hombre de la tercera edad perdió la vida tras ser atropellado por un vehículo cuyo conductor continuó su marcha sin prestar auxilio.

Tras recibir el llamado de alerta, elementos de los Bomberos Municipales Departamentales de Totonicapán se presentaron al lugar para brindar atención prehospitalaria a la víctima.

Sin embargo, tras la evaluación, los socorristas confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, determinando como causa probable de fallecimiento un politraumatismo severo derivado del impacto.

Ante esta situación, los cuerpos de socorro notificaron a las autoridades correspondientes y mantienen la coordinación con las autoridades comunales del sector para las diligencias legales de ley y la identificación del fallecido.

Se hace un llamado a la población que transita por el área para que proporcione cualquier información que pueda ayudar a localizar al vehículo involucrado en este lamentable percance.