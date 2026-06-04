Adolescente con Alerta Alba-Keneth es remitida por transportar ilícitos

Jun 4, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos |

Por Mario Tumin |

Agentes de la Comisaría 34 de la Policía Nacional Civil (PNC), luego de acciones de verificación e inspección, localizan a una adolescente con Alerta Alba-Keneth, quien viajaba en un taxi en el kilómetro 185.2 de la ruta RN-9, San Sebastián, Retalhuleu.

El reporte policial detalla que al identificar a una de las pasajeras se estableció que se trataba de una adolescente, de 15 años, quien tenía Alerta Alba-Keneth, la cual fue activada el 17 de mayo reciente. Ella desapareció en el cantón Xulá, San Sebastián, Retalhuleu.

Durante una inspección se localizó en una bolsa que portaba la adolescente 119 bolsitas que contenían presuntas piedras de crack (droga), así como cinco bolsitas con una sustancia conocida como cristal.

Ante esta situación, la menor de edad fue remitida a las autoridades judiciales competentes, quienes determinarán su situación legal conforme al debido proceso.

Las investigaciones continúan para establecer las circunstancias del caso y posibles vínculos con actividades relacionadas con el narcomenudeo. Ella dijo que es integrante de la pandilla del Barrio 18.