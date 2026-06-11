Activan Alerta Alba-Keneth por la desaparición de Yenifer Meliza Lux Quino en Escuintla

Jun 11, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Por Redacción Stereo 100

GUATEMALA – Las autoridades han emitido una Alerta Alba-Keneth para solicitar el apoyo de la población en la localización de la menor Yenifer Meliza Lux Quino, de 14 años, quien fue vista por última vez el pasado 9 de junio en el municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.

La menor es de tez morena clara, tiene el cabello lacio y negro. Como seña particular, destaca que posee lunares en el rostro. Al momento de su desaparición, vestía una camisa y pantalón azul, acompañado de zapatos negros.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Policía Nacional Civil (PNC) hacen un llamado urgente a la ciudadanía para que, si cuenta con cualquier información que pueda conducir a su ubicación, se comunique inmediatamente a los números telefónicos 1546 (Alerta Alba-Keneth) o al 110 (PNC).

Toda información será tratada con absoluta confidencialidad. Se solicita a los usuarios de redes sociales compartir la fotografía y los datos de la menor para ampliar el alcance de la búsqueda y lograr su pronta localización.