Accidente de tránsito en zona 7 generó daños materiales

Jun 22, 2026 | Actualidad , Portada , Tránsito , Xela |

Por Redacción Stereo 100

QUETZALTENANGO – Durante la tarde de este lunes, un accidente de tránsito fue registrado en la 9.ª calle y 29 avenida de la zona 7, el cual dejó como resultado únicamente daños materiales.

Tras el percance, agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ) acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes. El personal operativo trabajó en la escena con el objetivo de restablecer la circulación vial y garantizar la seguridad de los automovilistas que transitaban por el sector.

Las autoridades hicieron un llamado a los conductores para mantener la precaución y atender las indicaciones viales en todo momento para prevenir incidentes de esta naturaleza.