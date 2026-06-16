Accidente de tránsito en sector La Marimba deja personas lesionadas

Jun 16, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Tránsito , Xela |

Con información de Osmar Toc.

QUETZALTENANGO – Un hecho de tránsito se registró recientemente en el sector de La Marimba, ubicado en la zona 2 de Quetzaltenango.

El percance dejó como saldo daños materiales de consideración y varias personas con lesiones.

Agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ) se encuentran en el lugar realizando las diligencias correspondientes para gestionar el flujo vehicular y garantizar la seguridad de los automovilistas y transeúntes.

Las autoridades recomiendan tomar rutas alternas y conducir con precaución mientras se completa el despeje de la vía.