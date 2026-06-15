Accidente de tránsito deja una persona herida en zona 8 de Quetzaltenango

Jun 15, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Tránsito , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

QUETZALTENANGO – Un hecho de tránsito se registró esta tarde en el sector de la pasarela de la zona 8, en la intersección que conecta el Hospital Regional de Occidente con la ruta que conduce hacia la colonia Justo Rufino Barrios.

Elementos de Bomberos Voluntarios arribaron al lugar para brindar asistencia prehospitalaria a una persona involucrada en el percance. Según el reporte preliminar de los socorristas, debido a la naturaleza de las lesiones, el afectado será trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica especializada.

Las autoridades competentes se encuentran en el punto para gestionar el tráfico vehicular y recabar información que permita determinar la responsabilidad de los involucrados en este percance vial.