Accidente de tránsito deja dos personas heridas en la ruta RN-9 hacia Champerico

Jun 19, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Tránsito |

Con información de Mario Tumín.

Un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 205 de la ruta RN-9, que comunica Retalhuleu con Champerico, donde un camión que transportaba pollos vivos volcó y terminó a un costado de la carretera.

Como resultado del percance, dos personas resultaron gravemente heridas. El piloto del vehículo, identificado como Wilson Mazariegos, quedó atrapado entre los hierros retorcidos de la cabina, por lo que fue necesaria la intervención de cuerpos de socorro, quienes tras varios minutos de trabajo lograron rescatarlo y trasladarlo a un centro asistencial.

La segunda persona que viajaba en el camión también sufrió lesiones y fue atendida por los socorristas antes de ser trasladada para recibir atención médica.

De acuerdo con información preliminar de las autoridades, el camión habría sido sacado de la cinta asfáltica por un tráiler que circulaba en el sector, situación que pudo haber provocado el accidente. Las causas exactas continúan bajo investigación.