Abogados aclaran que ocupantes de vehículo en zona 7 no están vinculados con trágico accidente del periférico

Jun 3, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Tránsito , Xela |

LOCALES – El equipo legal que representa a los ocupantes de un vehículo involucrado en un percance vial el pasado fin de semana emitió una aclaración pública para corregir señalamientos erróneos.

Los profesionales del derecho desmintieron categóricamente cualquier relación de sus patrocinados con un segundo incidente automovilístico ocurrido esa misma noche en otro punto de la cabecera departamental, el cual cobró la vida de una persona.

La confusión que motivó el pronunciamiento se originó en distintas plataformas digitales y redes sociales administradas por medios no reconocidos, donde se mezclaron de forma equivocada los datos de dos sucesos independientes.

Ante esta situación, los defensores realizaron una conferencia de prensa de carácter urgente para establecer la verdad de los hechos basándose en registros médicos y acuerdos legales vigentes.

El primer incidente, en el cual sí participaron los representados, se registró la noche del pasado domingo 31 de mayo en la 29 avenida de la zona 7 de Quetzaltenango.

En este hecho resultó involucrado el motorista Imer Noeli Orozco González, quien viajaba sin acompañantes, aclarando de forma enfática que es falso que este ciudadano haya fallecido a consecuencia del impacto.

El paciente sufrió heridas que requirieron hospitalización, recibió el tratamiento correspondiente con cobertura total de los gastos médicos por parte de los ocupantes del automóvil y fue dado de alta formalmente este miércoles, sumando a esto una indemnización económica acordada de mutuo acuerdo entre las partes involucradas.

Sin relación con el deceso registrado en la zona 8

Los profesionales del derecho hicieron constar que sus clientes no tienen ningún tipo de vínculo, responsabilidad ni relación con el trágico accidente que se suscitó esa misma noche del domingo en el sector del periférico, correspondiente a la zona 8 de Quetzaltenango.

En ese segundo percance vial, de carácter aislado, lamentablemente perdió la vida el motociclista Yefry Ismael Castro Yacabalquiej, originario del municipio de San Mateo.

Los abogados lamentaron el deceso pero exigieron el cese de las especulaciones en medios digitales informales que pretendían unificar ambos casos de forma irresponsable.