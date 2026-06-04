MCD impulsa la cultura y el talento juvenil con la quinta edición del Certamen Literario en Totonicapán

Jun 4, 2026 | Actualidad , Portada , Región |

Por Edgar Domínguez |

Con el objetivo de fortalecer la identidad cultural y abrir espacios de participación para la juventud, el Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) desarrolla la quinta edición del Certamen Literario y Cultural de Totonicapán, una actividad que reúne a estudiantes y artistas del departamento.

Durante el evento se presentan nueve estampas culturales, en las que los participantes demuestran sus habilidades artísticas y literarias, promoviendo el rescate de las tradiciones y el desarrollo del talento local.

Lidia Vásquez, coordinadora de Desarrollo Cultural del MCD, indicó que este certamen contempla diversas categorías para niños, jóvenes y adultos, entre ellas:

🎨 Dibujo y pintura (juvenil y adulto)

📖 Cuento corto (infantil y adulto)

✍️ Poesía (rama adulta)

🎤 Canto (juvenil y adulto)

🗣️ Declamación

🎙️ Oratoria (rama adulta)

🎭 Estampa cultural

🎶 Marimba

Las autoridades destacaron que este tipo de actividades permiten alcanzar importantes objetivos, como la promoción de la cultura, el fortalecimiento de los valores artísticos y la participación activa de la juventud en espacios de expresión creativa.

El certamen se consolida como una plataforma para descubrir y apoyar nuevos talentos, contribuyendo al enriquecimiento cultural de Totonicapán y al fortalecimiento de las futuras comunidades.