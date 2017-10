Fuente PNC

Escuintla. Agentes de la División de Protección a la Naturaleza (DIPRONA) de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Púbico (MP) decomisan 2 cocodrilos y 37 tortugas, durante allanamiento realizado en el cruce a Chirivisco Parcela B 145, kilómetro146.5, ruta a Tecojate, municipio de la Nueva Concepción.

Capturan a Esperanza Miranda Hernández de 57 años de edad, por mantener en cautiverio animales en peligro de extensión y no contar con el permiso debido del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP).

Los animales decomisados, fueron llevados al centro de rescate, Antigua Xotic, ubicado en el municipio de La Democracia, Escuintla. Mientras Miranda fue puesta a disposición del juzgado correspondiente.

