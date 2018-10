Xelajú MC no reportó el mejor ingreso de afición de la jornada 13 del torneo Apertura 2018

Foto (Afición del Xelajú MC en el partido ante Cobán Imperial) / Noé Álvarez.

Quetzaltenango. La jornada 13 del torneo Apertura 2018 en la Liga Mayor del Fútbol de Guatemala ha llegado a su fin. El CSD Xelajú MC empató a un gol en el estadio Mario Camposeco ante Cobán Imperial y la asistencia de aficionados al reducto altense sigue siendo anormal pues poco más de 1 mil 500 aficionados observaron el juego en vivo, la afición del “Rebaño” fue superada por la de Municipal y Chiantla que registraron las dos mejores taquillas de la jornada.

Club Deportivo Chiantla registró el mejor ingreso mientras Siquinalá la taquilla más baja. Un total de 8 mil 834 aficionados observaron los partidos de la jornada en vivo, un promedio de 1 mil 472 por juego.

| REPORTE OFICIAL |

1) Chiantla 0 – 2 Comunicaciones

Afición: 3,219

Ingreso Q. 169,350

Gastos Q. 48,692

Saldo Q. 120,658

2) Municipal 1 – 1 Antigua, G.F.C.

Afición: 2,524

Ingreso Q. 68,821

Gastos Q. 46,588

Saldo Q. 22,222

3) Xelajú, M.C. 1 – 1 Cobán Imperial

Afición: 1,577

Ingreso Q. 56,780

Gastos Q. 46,631

Saldo Q. 10,149

4) Sanarate 3 – 3 Iztapa

Afición: 557

Ingreso Q. 22,110

Gastos Q. 27,402

Saldo Q. – 5,292

5) Malacateco 2 – 1 Petapa

Afición: 487

Ingreso Q. 21,490

Gastos Q. 20,389

Saldo Q. 1,101

6) Siquinalá 0 – 0 Guastatoya

Afición: 470

Ingreso Q. 23,500

Gastos Q. 16,780

Saldo Q. 6,720

LA JORNADA

Se registraron 15 goles para un promedio de producción de 2.5 anotaciones por juego. 4 empates, una ganancia local y otra visitante.

– resultados y anotadores –

POSICIONES

Deportivo Guastatoya mantiene el liderato, Xelajú MC está empatado en puntos con Comunicaciones FC en busca de un lugar en el podio de la general. Deportivo Petapa sigue siendo el último lugar.

| GUARDAMETAS MENOS VENCIDOS |

1) José Calderón de Guastatoya, con 7 goles recibidos en 1080 minutos jugados.

2) Adrián De Lemos de Antigua GFC, con 8 goles recibidos en 1080 minutos.

3) Cono Irazun de Comunicaciones con 8 goles recibidos en 1080 minutos.

| GOLEADORES |

1) Agustín Herrera de Antigua GFC, con 8 goles en 846 minutos jugados.

2) Abraham Carreño de Comunicaciones, con 8 goles en 1065 minutos.

3) Diego Ruiz de Iztapa, con 7 goles en 849 minutos.

VATICINIOS

Así los vaticinios del equipo del mejor Escenario Deportivo, de la jornada 13. No hay cambio en las posiciones de nuestros participantes.

El resultado mejor vaticinado fue la victoria de Deportivo Malacateco sobre Deportivo Petapa.

Los resultados sorpresa fueron los empates; de Cobán en Xela e Iztapa en Sanarate.

| PRÓXIMA JORNADA | *14*

– Miércoles 10

Xelajú MC -20:00- Chiantla

– Viernes 12

Petapa -20:00- Siquinalá

– Sábado 13

Iztapa -13:00- Malacateco

Comunicaciones -18:00- Sanarate

– Domingo 14

Antigua GFC -11:30- Cobán Imperial

Guastatoya -14:30- Municipal

Los chivos adelantaron su partido debido a un partido de exhibición que había sido programado con anterioridad en Estados Unidos, pero que ya no se jugará.

LIGAS DE ASCENSO

PRIMERA DIVISIÓN

Resultados y posiciones de la jornada 10 del torneo Apertura 2018 en el grupo “B” de la máxima categoría de ascenso. Se registraron 20 goles para un promedio de producción de 4 anotaciones por juego, 3 victorias locales, un empate y una victoria visitante.

| PRÓXIMA JORNADA | *11*

– Sábado 13

Cremas B -15:00- Sacachispas

USAC -15:00- Mixco

– Domingo 14

Achuapa -15:00- Aurora FC

Sansare -15:00- Carchá

Jocotán -15:30- Mictlán

Se registraron 14 goles para un promedio de producción de 2.8 anotaciones por juego, 3 empates, una ganancia visitante y una de local.

| PRÓXIMA JORNADA | *11*

– Sábado 13

Marquense -15:00- San Pedro

– Domingo 14

D. Reu -11:00- Chimaltenango

Suchitepéquez -11:00- Santa Lucía.

N. Concepción -12:00- Sololá

Quiché -12:00- Rosario FC

SEGUNDA DIVISIÓN

Resultados de la jornada 12 del torneo Apertura 2018 en el grupo “E” de la Segunda División. Se registraron 8 goles para un promedio de producción de 2 anotaciones por partido. Dos victorias locales y dos empates.

| PRÓXIMA JORNADA | *13*

– Sábado 13

Xinabajul -20:00- Barillas FC

– Domingo 14

Tacaná -11:00- Cabricán FC

Ayutla -12:00- Panajachel

Plataneros -12:00- A. Salcajá

