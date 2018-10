Xelajú enfrentará el sábado a las 20 horas a Sanarate FC en el Camposeco

Foto portada (César Morales celebra un gol con Xelajú MC) / Archivo

Quetzaltenango. A partir del viernes próximo, se disputa la jornada 16 del torneo Apertura 2018 en la Liga Mayor del Fútbol de Guatemala. Contrario a lo que había trascendido, el partido entre CSD Xelajú MC y Sanarate FC no cambiará de horario, el choque entre “Chivos” y la “Máquina Celeste” tendrá lugar este sábado a las 20 horas en el estadio Mario Camposeco. Partido al que los equipos llegan en diferentes realidades, los altenses buscando continuar en el podio de la tabla general y los orientales salir de los últimos puestos.

CARA A CARA

CSD Xelajú MC |

Últimos cinco partidos

Balance de 2 empates, 2 victorias, una derrota, 7 goles a favor y 6 en contra.

Sanarate FC |

Últimos cinco partidos

Balance de 2 victorias, un empate, 2 derrotas, 6 goles a favor y 5 en contra.

ÚLTIMOS CINCO ENFRENTAMIENTOS DIRECTOS

Balance de 2 victorias para los chivos, 2 triunfos para el equipo representativo de El Progreso y un empate. 4 goles a favor de CSD Xelajú MC y 4 para Sanarate FC.

Para este partido, “El Rebaño” no contará con su delantero referente Carlos Kamiani Félix, por acumulación de tarjetas amarillas. El volante nacional Marco Pappa debutaría en el reducto altense en este partido ante Sanarate FC, ya jugó sus primeros minutos vistiendo de superchivo en el estadio Pensativo, en la pasada jornada en el empate sin goles ante Antigua GFC.

PROBABILIDAD DE GANANCIA (en base a estadística)

PROGRAMACIÓN JORNADA 16

– Horarios y vaticinios –

POSICIONES ACTUALES

El miércoles, se disputan los partidos de vuelta de los octavos de final del torneo de Copa. CSD Xelajú MC recibe a las 12 horas en el estadio Mario Camposeco a Deportivo San Pedro. Los “Super Gallos” tienen ventaja de tres goles a uno de momento, por el criterio de desempate del gol de visita, a los “Chivos” les es suficiente con ganar por marcador de dos goles a cero.

LIGAS DE ASCENSO

PRIMERA DIVISIÓN

Programación para la jornada 13 del torneo Apertura 2018 en el grupo “A” de la máxima categoría de ascenso. A disputarse el fin de semana próximo.

– REFERENCIA –

Marquense Vrs Sololá

D. Reu Vrs Rosario

Suchitepéquez Vrs Chimal FC

Santa Lucía Vrs San Pedro

Quiché Vrs N. Concepción.

–

