Vapulean a dos hombres en Almolonga acusados de ser asaltantes y secuestradores

Un grupo de más de 500 vecinos en Almolonga, Quetzaltenango, vapulean a dos sujetos a quienes señalan de cometer asaltos y secuestros en el municipio. Luego de un diálogo, los entregan a las autoridades.

Los vecinos indicaron que ya están cansados de la delincuencia que afecta a pobladores del municipio, por ello, se negaban a entregar a los presuntos delincuentes, a quienes amenazaban con linchar (quemar vivos).

El incidente se registró el lunes reciente, a las 20 horas, en el centro de Almolonga, cuando los pobladores señalaron que los dos sujetos se preparaban para cometer un secuestro, por ello, se organizaron y los coparon. Al capturarlos, los golpearon y volcaron el vehículo donde viajaban.

Más de 40 agentes de las Fuerzas Especiales Policiales (FEP) de la Policía Nacional Civil (PNC) acudieron en apoyo, coordinados desde diferentes departamentos, para controlar la situación, pero no fue necesaria su intervención.

Luego de cuatro horas y media de mantener retenidos a los supuestos delincuentes, los vecinos se acercaron a las autoridades y les dijeron que entregarían a los dos hombres con la condición que Gobernación Departamental controle la ola delictiva en el municipio y que se asignen más agentes de la PNC.

Las condiciones de los vecinos fueron aceptadas por el gobernador, Julio César Quemé Macario, quien ofreció desarrollar una reunión con el alcalde municipal para coordinar planes para contrarrestar la inseguridad.

A los dos presuntos delincuentes se les incautó un arma de fuego calibre 9 milímetros, la cual fue recolectada como evidencia por parte de elementos del Ministerio Público (MP). La diligencia finalizó este martes, cerca de las 2 horas.

Los dos sujetos fueron trasladados por Bomberos Voluntarios al Hospital Regional de Occidente (HRO). Fueron identificados como Gregorio Sánchez Gonón, de 29 años, y Gerardo Álvarez Díaz, 38.

