Resultados, posiciones y cierre de la jornada 18 del torneo Apertura 2018 en Guatemala

Foto portada (Marco Pappa celebrando su anotación para CSD Xelajú MC en el estadio Mario Camposeco, su tercera con los chivos en el torneo. Esto, en el partido ante Malacateco al minuto 58´del tiempo corrido) / Noé Álvarez.

Quetzaltenango. Este fin de semana se disputó la jornada 18 del torneo Apertura 2018 en la Liga Mayor del Fútbol de Guatemala. Se registraron 13 anotaciones para un promedio de producción de 2.16 goles por juego, un empate, 3 victorias visitantes y 2 triunfos locales.

– resultados y anotadores –

POSICIONES

Finalizó la jornada 18 y así queda la tabla de posiciones, Deportivo Guastatoya pierde ventaja pero continúa de líder, el Xelajú MC recupera el subliderato tras derrotar (1-0) a Deportivo Malacateco.

Aunque ganó en condición de visita, Municipal sigue fuera de zona de clasificación. Deportivo Chiantla ocupa el sótano con 8 puntos conseguidos de 54 posibles.

| GUARDAMETAS MENOS VENCIDOS |

1) José Calderón de Guastatoya, con 8 anotaciones recibidas en 1 mil 440 minutos jugados.

2) Bernardo Long de Xelajú MC, con 12 goles recibidos en 1 mil 440 minutos.

3) Cono Irazun de Comunicaciones FC, con 14 goles en 1 mil 530 minutos.

| GOLEADORES |

1) Agustín Herrera de Antigua GFC, con 10 goles conseguidos en 1 mil 296 minutos jugados.

2) José Martínez de Municipal, con 9 goles en 874 minutos jugados.

3) Carlos Kamiani Félix, de Xelajú MC, con 8 goles en 1 mil 376 minutos.

INGRESOS DE AFICIÓN

Xelajú MC registró el mejor ingreso de aficionados y Deportivo Petapa el más bajo. En total, 7 mil 315 aficionados observaron los partidos de la fecha en vivo, para un promedio de 1 mil 219 por juego.

| REPORTE OFICIAL |

1) Xelajú, M.C. 1 – 0 Malacateco

Afición: 3,405

Ingreso Q. 108,870

Gastos Q. 55,450

Saldo Q. 53,420

2) Chiantla 2 – 3 Municipal

Afición: 2,184

Ingreso Q. 107,700

Gastos Q. 35,058

Saldo Q. 72,642

3) Comunicaciones 0 – 2 Cobán Imperial

Afición: 630

Ingreso Q. 23,900

Gastos Q. 17,065

Saldo Q. 6,835

4) Iztapa 0 – 2 Antigua, G.F.C.

Afición: 494

Ingreso Q. 19,760

Gastos Q. 22,146

Saldo Q. – 2,386

5) Sanarate 2 – 0 Siquinalá

Afición: 407

Ingreso Q. 16,200

Gastos Q. 21,923

Saldo Q. – 5,723

6) Petapa 1 – 1 Guastatoya

Afición: 195

Ingreso Q. 5,850

Gastos Q. 23,319

Saldo Q. – 17,469

VATICINIOS

Así le fue al equipo del mejor Escenario Deportivo con los vaticinios de la jornada 18 del torneo #Apertura2018 . No hay cambio en la tabla de posiciones de nuestros participantes.

Los resultados sorpresa fueron; el empate de Deportivo Guastatoya en Petapa y la victoria de Cobán en la capital sobre Comunicaciones FC.

PRÓXIMA JORNADA (19 de 22)

– Miércoles 07

Siquinalá -12:00- Malacateco

Municipal -12:30- Sanarate

Antigua GFC -15:30 Comunicaciones

Guastatoya -16:00- Iztapa

Petapa -20:00- Xelajú MC

