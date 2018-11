Programación de la actividad en las ligas de ascenso en Guatemala

Foto (estadio Panorama de Salcajá) / Archivo

Quetzaltenango. Este fin de semana rueda el balón también en las categorías de ascenso en Guatemala, esta es la programación de la Segunda y Primera División. En la fase de cuartos de final y jornada 15 respectivamente.

PRIMERA DIVISIÓN

Programación de la jornada 15 (de 18) del torneo Apertura 2018 en ambos grupos de la máxima categoría de ascenso.

– REFERENCIA –

D. Reu Vrs N. Concepción

Suchitepéquez Vrs San Pedro

Marquense Vrs Quiché FC

Santa Lucía Cotz. Vrs Sololá

Chimal FC Vrs Rosario FC

– REFERENCIA –

Aurora FC Vrs Sacachispas

USAC Vrs Sansare

Mictlán Vrs Carchá

Achuapa Vrs Mixco

Jocotán Vrs Cremas “B”

SEGUNDA DIVISIÓN

Así quedan definidos los cuartos de final del torneo Apertura 2018 .Tres partidos de ida se disputarán este fin de semana, aún pendiente de confirmar horario Ipala enfrentará en casa a San Benito FC el martes próximo.

La Segunda División favoreció en la resolución que tenía pendiente al equipo de Ipala, sancionó al equipo de Juventud Gomerana (su rival en octavos de final) por abandonar el partido en el estadio Atlantida (de Ipala).

Juventud Gomerana perdió por marcador de tres a cero ese partido de vuelta y tres a dos en el global de la serie. Además, este club tendrá que pagar Q. 5 mil de multa.

Juventud Gomerana abandonó ese partido, señalando que habían agredido al árbitro del partido en el medio tiempo y luego que este último sancionara un penal en su contra ya para el segundo tiempo.

