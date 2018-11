(((PREVIA))) Xelajú MC visita a Deportivo Petapa por la jornada 19 del torneo Apertura 2018

Foto (Estadio Julio Armando Cobar, el pasado 29 de septiembre para el partido Petapa Vrs Sanarate FC) / Cortesía Prensa Libre.

Guatemala. Este miércoles y jueves respectivamente, se disputará la jornada 19 (de 22) del torneo Apertura 2018 en la Liga Mayor del Fútbol de Guatemala. Después de regresar al subliderato tras vencer a Malacateco, el subcampeón nacional CSD Xelajú MC regresa a la escena visitando a Deportivo Petapa en el estadio Julio A. Cobar este miércoles a las 20 horas. Esta es la previa del duelo y la programación del resto de partidos.

CARA A CARA

PETAPA |

Últimos cinco partidos

Balance de 2 empates, una victoria, 2 derrotas, 5 goles a favor y 7 en contra.

XELAJÚ MC |

Últimos cinco partidos.

Balance de 3 victorias, 2 empates, 8 goles a favor y 2 en contra. Los chivos están invictos en la segunda vuelta de la fase regular, no pierden desde hace 8 partidos cuando cayeron ante Municipal (3-1) en el estadio Manuel F. Carrera en la jornada 11.

ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS DIRECTOS

Balance de 3 victorias para Xelajú MC, 2 ganancias de Petapa, 5 goles para los lanudos y 7 para los pericos. Estos equipos no empatan desde hace 6 partidos, cuando el domingo 12 de marzo de 2017 empataron a un gol en el estadio Julio Armando Cobar, con anotaciones de Janderson Pereira al minuto 11 y César Morales al 14´.

PROGRAMACIÓN Y VATICINIOS JORNADA 19

POSICIONES ACTUALES

NOMBRAMIENTOS ARBITRALES

FEDEFUT publicó esta mañana los nombramientos arbitrales para los partidos de la fecha 19, Oscar Reyna fue designado para el partido Petapa Vrs CSD Xelajú MC.

