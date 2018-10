Presentan libro sobre nueva traducción del Popol Wuj

Por Oswaldo Cop |

Este viernes, se desarrolló la presentación de un libro editado por la Universidad Mesoamericana de Quetzaltenango. Este contiene una nueva traducción del Popol Wuj, el cual fue hecho por el Dr. James Mondloch y el Dr. Robert Carmack.

Debido a la contribución de Mondloch y de Carmack, la universidad ha constituido una fondo de becas en la sede de Quetzaltenango, donde se destinan Q924 mil para jóvenes de escasos recursos que desean superarse.

Los autores trabajaron, durante varios años, en la investigación y recopilación sobre las culturas mesoamericanas.

La nueva traducción está compuesta de tres partes, entre ellas, la diagramación, que busca facilitar la comprensión del texto. También se cuenta con una edición electrónica para que sea aprovechada por las nuevas generaciones.

