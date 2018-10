Preocupa aumento de asaltos en la ruta hacia San Lucas Tolimán

Por Fredy de León |

Pilotos y vecinos denuncian que aumentan los actos delictivos en la ruta que comunica a San Lucas Tolimán, Sololá. Ellos indican que los asaltos son cometidos por delincuentes armados.

Un hombre, quien volvía de un viaje con turistas, fue asaltado en la ruta que comunica San Lucas Tolimán y Cerro de Oro. El atraco fue perpetrado por unos diez hombres, quienes colocaron un trozo de árbol para impedir el paso de los viajeros y luego asaltarlos.

El atraco fue el jueves reciente, cerca de las 21 horas. “Viajaba solo, me agredieron y me despojaron de todas mis pertenencias”, afirmó el piloto, quien omitió su identidad.

El hombre narró que los hombres portaban capuchas e iban armados, además que lo agredieron para despojarle de teléfono celular, billetera y algunos artículos del vehículo.

Este hecho se suma a la ola delictiva que afecta a pobladores del área sur oriente del lago de Atitlán. Hasta el momento las autoridades indicaron que continúan las investigaciones.

