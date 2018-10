Posible alineación de Xelajú MC para enfrentar este miércoles a Chiantla

Fotos Noé Álvarez.

Quetzaltenango. Bajo la lluvia, el CSD Xelajú MC entrenó este martes en el estadio Mario Camposeco. En el cierre de su preparación para enfrentar este miércoles en condición de local a las 20 horas al Deportivo Chiantla en el marco de la jornada 14 del torneo Apertura 2018 en la Liga Mayor del Fútbol de Guatemala.

El “Rebaño” aún no podrá contar con la participación del recién contratado volante nacional, Marco Pablo Pappa. Por tema de papeleo, debutará probablemente en el partido de copa del miércoles 17, de visita ante Deportivo San Pedro por los 16avos de final.

Posible XI de los chivos:

GUARDAMETA: Bernardo Long.

DEFENSAS:

VOLANTES: Brandon de León, Julián Priego, Miguel Farfán, César Morales y Edgar Macal.

DELANTERO: Carlos Kamiani Félix.

