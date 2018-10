Pompeo se reunió con autoridades de Turquía en medio de pesquisa por Khashoggi

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, llegó el miércoles a Turquía, en su segunda parada del viaje que comenzó en Arabia Saudí por la desaparición del periodista Jamal Khashoggi.

Antes de partir de Riad el miércoles, Pompeo dijo a periodistas que los líderes saudíes, incluyendo el rey Salman y su hijo, el príncipe heredero Mohammed bin Salman, “no harán excepciones” con los responsables.

Pompeo se reunió con el presidente de Turquía y el ministro de Relaciones Exteriores, mientras aumenta la presión sobre el reino para que responda por las acusaciones turcas de que fue asesinado.

El presidente de EE.UU, Donald Trump, dio a Arabia Saudita el beneficio de la duda el martes, al asegurar durante una entrevista con la agencia de noticias Associated Press, que cree que este es otro caso de “eres culpable hasta que se demuestre lo contrario”.

El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, dijo que Pompeo proporcionaría información sobre el caso luego de que Khashoggi, un residente de los EE.UU., desapareciera durante una visita al consulado el 2 de octubre para recopilar documentos sobre el matrimonio.

Tras las dos reuniones de 40 minutos que sostuvo Pompeo en el aeropuerto con Cavusoglu y el presidente Tayyip Erdogan, no se revelaron mayores detalles, más allá de la descripción de que los encuentros fueron “beneficiosos y fructíferos”. Pompeo no se dirigió a los reporteros.

Los funcionarios turcos han dicho que creen que Khashoggi, un destacado crítico del príncipe heredero de la corona de Arabia Saudita Mohammed bin Salman, fue asesinado y que su cuerpo habría sido desmembrado y retirado de la sede diplomática en cuestión.

Fuentes turcas aseguraron a Reuters que las autoridades tienen una grabación de audio que indica que Khashoggi fue asesinado dentro del consulado.

Los saudíes han negado enérgicamente esas acusaciones.

Los investigadores turcos registraron el consulado por primera vez el lunes por la noche, reuniendo pruebas “fuertes” pero no concluyentes de que Khashoggi fue asesinado allí. Erdogan ha indicado que partes del consulado habían sido repintadas.

La búsqueda en la residencia y los vehículos del cónsul se retrasaron después de que el funcionario diplomático regresó a Riad el martes.

“Ayer (los saudíes) no querían que se realizara la búsqueda ya que la familia del cónsul estaba dentro”, dijo Cavusoglu. “Sin embargo, de acuerdo con la información que recibimos, esperamos obtener un permiso hoy”.

Un diario turco pro gobierno publicó pruebas preliminares la semana pasada de investigadores que dijeron que habían identificado un equipo de inteligencia saudí de 15 miembros que llegó a Estambul con pasaportes diplomáticos, horas antes de que Khashoggi desapareciera.

Tras sus reuniones con el rey y el príncipe heredero el martes, Pompeo dijo que Arabia Saudí se ha comprometido a realizar una investigación completa.

“Indicaron que entendieron hacer eso de manera oportuna y rápida para que puedan comenzar a responder preguntas importantes”, dijo Pompeo a periodistas que viajaban con él.

Consultado sobre si dijeron que Khashoggi estaba vivo o muerto, Pompeo dijo: “No hablaron sobre ninguno de los hechos”.

Anteriormente, Trump tuiteó que el príncipe Mohammed había negado saber lo que había sucedido en el consulado saudí.

“Creo que tenemos que averiguar qué sucedió primero”, dijo Trump en la citada Associated Press en una entrevista el martes.

Congresistas estadounidenses, incluidos algunos republicanos cercanos a Trump, exigen respuestas y acciones sobre el periodista Khashoggi, también columnista del Washington Post, quien se mudó a Washington el año pasado por temor a represalias por sus opiniones críticas.

El senador Lindsey Graham, llamó al Príncipe Mohammed “una bola de demolición” y lo acusó de ordenar el asesinato de Khashoggi.

A pesar de las preocupaciones occidentales sobre el historial de Arabia Saudí en materia de derechos humanos, Trump todavía dice que no está dispuesto a retirarse de los acuerdos de venta de armas con Riad.

El secretario del Tesoro de EE.UU., Steven Mnuchin, planea asistir a una conferencia de inversión en Riad la próxima semana conocida como “Davos en el desierto”, incluso cuando la Directora Gerente del FMI, Christine Lagarde, y el Director Ejecutivo de Societe Generale, Frederic Oudea, se unieron a una creciente lista de ejecutivos que se retiraron.

Un alto funcionario turco dijo el martes a la AP que la policía halló “ciertas pruebas” del asesinato de Khashoggi en el consulado, sin ofrecer más detalles. La fuente habló bajo condición de anonimato al tratarse de una investigación abierta.

La policía turca tiene previsto registrar la vivienda del cónsul general saudí, además de algunos de los vehículos diplomáticos del país, señaló el ministro turco de Exteriores, Mevlut Cavusoglu.

Imágenes filtradas, tomadas cámaras de vigilancia, mostraron un tráfico de vehículos diplomáticos entre el consulado y la residencia, poco después de que el reportero entró a la sede diplomática.

Con información de La Voz de América

