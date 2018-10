Jefe de la Comisaría 41 de la PNC dice que desconoce si hay “limpieza social” en el departamento de Quetzaltenango

Por Erick Colop |

Las víctimas de las últimas muertes violentas ocurridas en el departamento, en específico en el Centro Histórico de Xela, de acuerdo a investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), han tenido antecedentes delictivos.

Pese a lo indicado en las investigaciones, el jefe de la Comisaría 41 de la PNC, Genaro Cifuentes, desconoce si las muertes están relacionadas a una “limpieza social”.

“Desconozco si esto este ocurriendo, porque acabo de ser nombrado jefe en este departamento; sin embargo, si sabemos que los casos ocurridos en el parque central, afuera del Teatro Municipal y otros dos en la zona 10, tienen relación a una lucha entre pandillas”, explicó Cifuentes.

Según explicó el jefe policial, los índices de delitos contra la vida han disminuido en los últimos días, porque se registra una muerte violenta en poco más de 10 días.

