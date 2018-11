Avanzan procesos para contratación de asesoría externa de la Dirección Municipal De Planificación

Por Carlos González |

El alcalde de Quetzaltenango, Luis Grijalva, ve positiva la contratación de una consultoría externa en la Dirección Municipal de Planificación (DMP).

Griijalva explicó que para que la DMP agilice los procesos se debe contar con más personal, por ello, ve positivo el hecho de contratar una asesoría externa para la ejecución de proyectos.

El alcalde explicó que se les pagaría para desarrollar proyectos completos, desde topografías y estudios de suelo, para luego entregar la planificación completa de la obra.

La decisión de contratar la asesoría surgió luego que se estableció que la DMP no cuenta con el personal suficiente para laborar.

