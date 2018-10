Así transcurre el proceso penal de “Rigorrico”

Con información de Shirlie Rodríguez.

Quetzaltenango. Rigoberto Morales “Rigorrico”, junto con un grupo de personas a quienes señalan de sicarios y secuestradores, fueron capturados en enero pasado.

Actualmente este proceso judicial está en la etapa intermedia, en donde el juzgado de primera instancia de Quetzaltenango los envió a juicio pero el Ministerio Público (MP), solicitó que sea trasladado el caso a Mayor Riesgo, en donde ahora se seguirá el caso.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.